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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии жертв укусов клещей становится больше, зарегистрировано почти 4 тысячи жалоб

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии жертв укусов клещей становится больше, зарегистрировано почти 4 тысячи жалоб Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 2 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

С начала сезона активности клещей в Башкортостане с жалобами на их укусы в медицинские организации обратились уже 3753 человека. В прошлом году за этот период цифра была ниже — 3679 обращений.

Акарицидные обработки на сегодняшний день проведены на территории 3,5 тысяч га из запланированных 4 тысяч га, сообщает республиканский Роспотребнадзор.

Напомним, в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии РБ и его филиалах клещей исследуют на предмет их зараженности вирусом клещевого вирусного энцефалита и боррелиями — возбудителями боррелиоза.

Как уберечься от укусов клещей и энцефалита, где сделать прививку, куда нести пойманного клеща, читайте в материале ИА «Башинформ».

Теги: клещи, Роспотребнадзор РБ
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