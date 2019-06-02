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2 июня Воскресенье

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Похолодание в Башкирии: на предстоящей неделе ожидаются заморозки, сильный ветер и грозы

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Похолодание в Башкирии: на предстоящей неделе ожидаются заморозки, сильный ветер и грозы Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 2 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Башгиромет сообщает о похолодании в республике на предстоящей неделе.

Температура воздуха начнет понижаться завтра, с понедельника 3 июня. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, днем по западу до умеренных, грозы. Ожидается шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха ночью составит +7,+12 градусов, днем будет +22,+27, по северу до +18 градусов.

4 июня в Башкортостане ливневый дождь, гроза, порывы сильного ветра. В ночные часы столбики термометров опустятся до +6,+11 градусов, днем будет +15,+20 градусов.

В ночь на 5 июня местами по республике ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0,-2 градусов.

Теги: погода, Башгидромет
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