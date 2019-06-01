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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии ночью 2 июня ожидаются грозы

ОБЩЕСТВО
Фото: МЧС по Башкирии

В Башкирии ночью 2 июня ожидаются грозы Фото: МЧС по Башкирии

УФА, 1 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии продолжаются грозы, предупреждает МЧС. Дожди с градом, громом и молниями ожидаются местами по региону вечером 1 июня и ночью 2 июня. Возможно шквалистое усиление ветра до 21-26 метров в секунду. Чрезвычайное ведомство напоминает о необходимости соблюдать осторожность.

Теги: грозы, шквал
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