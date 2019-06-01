Фото: Hubble Space Telescope В Уфе с 10 июня можно наблюдать максимально яркий Юпитер Фото: Hubble Space Telescope

УФА, 1 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

10 июня самая крупная планета Солнечной системы – Юпитер, войдет в «противостояние» с Солнцем и Землей, расположившись на прямой линии между ними. В это время Юпитер находится ближе всего к Земле и имеет максимальную яркость. Об этом сообщили в Уфимском планетарии.

К ночи 10 июня Юпитер будет виден на юго-востоке низко над горизонтом, как самая яркая звезда созвездия Змееносца. Очень заметным он будет оставаться почти месяц.

Противостояние Юпитера происходит раз в 13 месяцев. Раз в 12 лет случается Великое противостояние Юпитера, и следующее будет 26 сентября 2022 года.

Юпитер — самая большая по размерам планета Солнечной системы. Его диаметр в 11 раз превышает диаметр Земли, а масса – в 2,5 раза больше массы всех планет, вместе взятых, напомнили астрономы.