В Башкирии 1 июня прогнозируются грозы и шквалистый ветер
УФА, 1 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.
В Башкирии сегодня, 1 июня, синоптики прогнозируют грозы и усиление ветра до шквалистого — 15-20 м/с. МЧС республики предупреждает о необходимости соблюдать осторожность, беречь себя и детей, не пользоваться мобильными телефонами во время грозы (радиоволны притягивают молнию).
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