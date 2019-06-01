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1 июня Суббота

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии 1 июня прогнозируются грозы и шквалистый ветер

ОБЩЕСТВО

УФА, 1 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии сегодня, 1 июня, синоптики прогнозируют грозы и усиление ветра до шквалистого — 15-20 м/с. МЧС республики предупреждает о необходимости соблюдать осторожность, беречь себя и детей, не пользоваться мобильными телефонами во время грозы (радиоволны притягивают молнию).

Теги: грозы, ветер
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