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31 мая Пятница

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Октябрьском планируют построить сосудистый центр за 200 млн рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Октябрьском планируют построить сосудистый центр за 200 млн рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

В башкирском городе Октябрьский инвестор выразил желание построить на базе больницы №1 сердечно-сосудистый центр. В реализацию проекта планируется вложить 200 млн рублей. Об этом на совещании под председательством врио главы республики Радием Хабировым сообщила гендиректор организации Татьяна Чернигина.

Замминистра здравоохранения региона Динара Еникеева отметила, что работа клиники позволит реализовывать национальный проект «Здравоохранение», где определены целевые показатели и обслуживать население западного Башкортостана, где подобных медучреждений нет.

Руководитель региона поручил предоставить площадь для строительства клиники, подключить к коммуникациям и включить услуги центра в программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи по линии ОМС.

Теги: Октябрьский, инвестчас, сосудистый центр
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