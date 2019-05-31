38 проектов из Башкирии выиграли президентские гранты на сумму почти 45 млн рублей

УФА, 31 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Фонд президентских грантов поддержал 38 проектов из Башкирии. В этом году некоммерческие организации республики получат гранты на общую сумму 44,8 млн рублей. В Общественной палате региона отметили, что такого результата удалось добиться впервые: в 2018-м году эта сумма была равна 32,5 млн рублей, а в 2017 — 3 млн.

По привлечению федеральных средств Башкирия оказалась на седьмом месте в России после Москвы, Санкт-Петербурга, Волгоградской и Свердловской области, Татарстана и Челябинской области.

Наибольшее количество победителей из Башкирии получили до 500 тыс рублей (19 проектов), от 500 до 3 млн рублей (8 проектов), более 3 миллионов (один проект).

Самый «дорогой» грант получит Благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям «Потерь нет» на проект «Благотворительный прокат медицинского оборудования для детей, нуждающихся в паллиативной помощи «Жизнь продолжается». Его планируют реализовать с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года. По данным пресс-службы регионального министерства семьи, труда и соцзащиты населения, грант составил 7 млн 900 тыс рублей.

Самый маленький грант получит автономная некоммерческая организация центр социального обслуживания населения «Альтаир» на проект «Золотые руки», направленный на социализацию людей пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

«В Башкирии сильный некоммерческий сектор, объединяющий неравнодушных жителей с активной жизненной позицией, профессионалов своего дела из самых различных областей. Повышению качества заявок способствуют как проводимые в республике грантовые конкурсы, так и помощь региональных ресурсных центров. Региональные власти организуют многомиллионные отраслевые грантовые конкурсы для НКО, недавно подписан указ главы региона об учреждении грантов на развитие гражданского общества, работают ресурсные центры поддержки НКО, среди них Общественный фонд развития города Уфы, Фонд поддержки и развития образования Стерлитамака», — отмечает руководитель ресурсного центра НКО аппарата Общественной палаты Башкирии Дмитрий Казанцев .

Добавим, что всего в первом конкурсе текущего года 1644 некоммерческие организации страны получат президентские гранты на общую сумму 3,3 млрд рублей.