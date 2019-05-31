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31 мая Пятница

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфу на «Добрый День рождения» к детям приехали Оксана Пушкина и Джефф Монсон

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Башкирского театра кукол

Фото: пресс-служба Башкирского театра кукол

УФА, 31 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирском государственном театре кукол состоялось мероприятие «Добрый День Рождения» для детей из детских домов, детей из многодетных и малоимущих семей и детей с ограниченными возможностями, родившихся весной.

70 детей — подопечных благотворительного фонда «Наше будущее» провели незабываемый день, наполненный счастливыми моментами и радостными улыбками. Театр кукол превратился для ребят на один день в огромную праздничную площадку, на которой можно было общаться со сказочными персонажами, играть, загадывать желания, заказать свой портрет и побаловать себя аквагримом, послушать выступления известных эстрадных исполнителей, посмотреть спектакль «Верные друзья» и полакомиться огромным праздничным тортом.

В столицу Башкирии поздравить маленьких весенних именинников из детских домов и реабилитационных центров Уфы, Кушнаренковского и Гафурийского районов республики 31 мая приехали телеведущая, депутат Госдумы Оксана Пушкина и легендарный боец ММА Джефф Монсон. Также почетными гостями мероприятия стали: депутат Госдумы Рима Баталова, депутаты Госсобрания Светлана Туразянова, Яков Кугубаев и Денис Назаров.

Мероприятие организовали благотворительный фонд «Наше будущее» при поддержке аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Республике Башкортостан, администрации города Уфы, политической партии «Единая Россия» и общественной организации «Опора России».

Теги: День защиты детей, благотворительные акции
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