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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Стало известно, сколько детей из Башкирии отдохнут на море этим летом

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Стало известно, сколько детей из Башкирии отдохнут на море этим летом Фото: автор

УФА, 31 май 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Пять тысяч детей из Башкирии летом отдохнут на море. Об этом на встрече с журналистами в медиацентре «Россия» Гостелерадиокомпании «Башкортостан» сообщила заместитель министра образования РБ Гуллярия Ялчикаева.

«Пять тысяч детей будут отдыхать за пределами Башкортостана на Черном и Азовском морях. Это не просто откуда-то взявшаяся цифра, мы хорошо эту ситуацию мониторим. Когда дети выезжают на отдых к морю, наши муниципалитеты сообщают об этом в Министерство образования РБ, в МЧС по РБ и Роспотребнадзор. Поэтому эта цифра у нас выверенная. В прошлом году на море отдохнули четыре тысячи детей, — пояснила замминистра. — Что касается организованного отдыха, дети выйдут на профильную смену «Победа» на Азовское море – это 150 детей. Нам выделили соответствующую квоту. Детей уже зарегистрировали. Они будут заниматься там проектной деятельностью, которая касается патриотического воспитания, российского кино и других тем».

Главный специалист-эксперт отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования РБ Рамзия Биккужина добавила, что в этом году в лагерь «Артек» было выделено 400 путевок из федерального бюджета, в «Орленок» — 170 путевок.

«Родитель сам заходит на сайт «Артека» или «Орленка», сам регистрируется, проходит рейтинг. Мы получаем уже готовый список. Вместе с Минспорта РБ нами организуется отправка детей», — сообщила представитель ведомства.

По словам Гуллярии Ялчикаевой, на 1 июня в Башкортостане открывается 1 367 лагерей, куда заедут 102 тысячи детей. С 1 июня по 31 августа основными формами отдыха будут охвачены 211 тысяч детей, малозатратными — 359 тысяч. В целом, детским отдыхом в республике занимаются 2652 организации.

Теги: детский отдых
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