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31 мая Пятница

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Аэропорту «Уфа» присвоено имя Мустая Карима

ОБЩЕСТВО

УФА, 31 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

С сегодняшнего дня аэропорт в столице Башкирии будет переименован в аэропорт «Уфа» имени Мустая Карима. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован 31 мая на официальном портале правовой информации.

По итогам народного голосования в рамках проекта «Великие имена России» именами выдающихся соотечественников теперь будут называться 44 региональных аэропорта. В частности, аэропорт в Казани получил имя татарского народного поэта Габдуллы Тукая, московские узлы воздушного транспорта «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» будут носить имена Пушкина, Ломоносова и Туполева соответственно.

Проект «Великие имена России» — это общественная инициатива, цель которого присвоение международным аэропортам России имен великих российских соотечественников, олицетворяющих величие и славу России, выбранных жителями регионов. Соорганизаторы проекта: Общественная палата Российской Федерации, Русское географическое общество, Общество русской словесности и Российское военно-историческое общество, Российское историческое общество.

Теги: аэропорт
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