Фото: Олег Яровиков В Башкирии сняли ограничения пребывания граждан в лесах Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане сняли ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Соответствующий приказ издан Министерством лесного хозяйства республики. Поводом для снятия ограничений стали прошедшие осадки в виде дождя на территории республики и понижение класса пожарной опасности по условиям погоды до II класса.

Согласно приказу Минлесхоза РБ, с 31 мая 2019 года снимается ограничение пребывания граждан в лесах, а также въезд в них транспортных средств на территориях Абзелиловского района (все участковые лесничества Абзелиловского лесничества), Белорецкого района (все участковые лесничества Авзянского, Белорецкого, Инзерского, Тирлянского лесничеств), Баймакского района (все участковые лесничества Баймакского лесничества), Бурзянского района (все участковые лесничества Бурзянского лесничества), Зилаирского района (все участковые лесничества Зилаирского, Кананикольского лесничеств), Зианчуринского района (все участковые лесничества Зианчуринского лесничества), Учалинского района (все участковые лесничества Учалинского лесничества), Хайбуллинского района (все участковые лесничества Хайбуллинского лесничества).

В ведомстве отметили, что с начала пожароопасного сезона в лесном фонде зарегистрировано 105 лесных пожара на общей площади 1481,2 га. Оперативность тушения составляет 83%, иными словами, 87 пожаров потушены в первые сутки. Переход лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики не допущен.

Причинами возникновения очагов возгораний является: 81 случай – антропогенный фактор (77%), из них переход огня с земель иных категорий – 55, природный фактор – 22 случая, в том числе от гроз – 16 и два пожара возникли из-за техногенного фактора.

Запрет на посещение лесов в республике был введен с 10 мая.

На сегодня в лесном фонде региона продолжает действовать особый противопожарный режим.

В ведомстве напомнили, что в случае возникновения угрозы пожара необходимо незамедлительно позвонить по номеру телефона Региональной диспетчерской службы при Минлесхозе РБ: (347) 218-14-14 (круглосуточно), на единый федеральный номер Лесной охраны: 8-800-100-94-00 и принять все возможные меры по тушению очага лесного пожара.