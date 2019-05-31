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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В 2020 году россиянам сократят новогодние каникулы

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В 2020 году россиянам сократят новогодние каникулы Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 май 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше и продлятся восемь дней, сообщает «Российская газета». Отмечается, что сокращение произойдёт по «техническим причинам».

По Трудовому кодексу, нерабочие праздничные дни в России на Новый год — это дни с 1 по 6 и 8 января, плюс 7 января — Рождество.

В 2018 и 2019 годах «новогодние каникулы» увеличивали на два дня за счет 30 и 31 декабря. Так, в прошлом году 30 и 31 декабря выпадали на субботу и воскресенье, поэтому они автоматически присоединились к каникулам. В позапрошлом году субботу 29 декабря перенесли на понедельник 31 декабря.

В 2019 году последние числа декабря выпадают на понедельник и вторник, поэтому будут рабочими. Выходные дни 4 и 5 января, выпадающие на субботу и воскресенье, предлагается перенести на майские праздники.

В честь Дня защитника Отечества дни отдыха предполагается установить с 22 по 24 февраля, Международного женского дня — с 7 по 9 марта, Праздника Весны и Труда — с 1 по 5 число, Дня победы — с 9 по 11 мая, Дня России — с 12 по 14 июня и Дня народного единства — 4 ноября.

Проект постановления о переносе праздничных дней 31 мая рассмотрит трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. В случае одобрения, документ направят на подпись премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Соответствующее постановление правительства принимается ежегодно и каждый раз предварительно согласовывается с профсоюзами и работодателями.

Теги: новогодние каникулы
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