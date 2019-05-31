Фото: ИА «Башинформ» Жителей Башкирии приглашают к «Открытому диалогу» в ЖКХ Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 31 май 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

6 июня в республике состоится очередная масштабная акция «Открытый диалог» в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Инициатором ее проведения выступает Госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору.

«С июня 2016 года — с начала проведения первого по счету «Открытого диалога» в нем приняли участие около 3,5 тысячи жителей многоквартирных домов, 544 управляющих организаций. Наша акция направлена на повышение уровня взаимодействия собственников и управляющих организаций», — подчеркнула пресс-секретарь Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору Олеся Титух.

В ходе «Открытого диалога» специалисты различных министерств и ведомств, так или иначе связанных со сферой ЖКХ, ответят на вопросы жильцов многоквартирных домов.

Время проведения акции — с 11 до 17 часов.

Со списком управляющих компаний, которые примут участие в акции «Открытый диалог» 6 июня, можно ознакомиться здесь.