Фото: ИА «Башинформ» В Уфе скончалась женщина, выпрыгнувшая из окна роддома Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 31 май 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе скончалась женщина, выпрыгнувшая из окна роддома.

Случай произошел 28 мая. 38-летняя женщина, находившаяся на 36-37 неделе беременности, выпрыгнула из окна родильного отделения Республиканского перинатального центра.

В результате падения она получила тяжелые травмы. Медики прямо на улице провели роженице экстренное кесарево сечение. К сожалению, ее ребенка спасти не удалось. Сама пострадавшая в крайне тяжелом состоянии была доставлена в стационар.

Как сообщили агентству «Башинформ» в республиканском Минздраве, несмотря на проведенную терапию, женщина скончалась от травм, несовместимых с жизнью.