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31 мая Пятница

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии утвердили административный регламент предоставления информации о детях-сиротах

ОБЩЕСТВО

УФА, 31 май 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии утвердили административный регламент предоставления информации о детях, оставшихся без попечения родителей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

За информацией из регионального банка данных в Министерство образования Башкирии могут обратится граждане РФ, иностранные граждане, а также лица без гражданства, желающте принять ребенка в семью.

Они должны получить запрошенные данные не позднее 10 дней со дня обращения, при выполнении необходимых условий — получить направление на посещение ребенка.

Напомним, в Башкирии проживает 13 тысяч детей-сирот.

Теги: семья, сироты, усыновление
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