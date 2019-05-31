В Башкирии утвердили административный регламент предоставления информации о детях-сиротах

УФА, 31 май 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии утвердили административный регламент предоставления информации о детях, оставшихся без попечения родителей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

За информацией из регионального банка данных в Министерство образования Башкирии могут обратится граждане РФ, иностранные граждане, а также лица без гражданства, желающте принять ребенка в семью.

Они должны получить запрошенные данные не позднее 10 дней со дня обращения, при выполнении необходимых условий — получить направление на посещение ребенка.

Напомним, в Башкирии проживает 13 тысяч детей-сирот.