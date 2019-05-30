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30 мая Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии запретили продажу алкоголя на сабантуях, в День молодежи и 1 сентября

ОБЩЕСТВО

УФА, 30 май 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Сегодня депутаты Госсобрания республики приняли закон, направленный на ограничение продажи алкоголя в дни проведения сабантуя в городах и селах Башкирии. Спиртные напитки также запретили продавать в День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября, а если 1 сентября приходится на воскресенье, то 2 сентября).

Изменения в республиканский закон «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в Башкортостане» также на три часа увеличили действующий запрет на ежедневную продажу алкоголя, установив его с 22 до 10 часов (вместо нынешних с 23 до 8 часов).

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев отметил, что закон был принят на основе многочисленных обращений избирателей и прошел общественное обсуждение в интернете.

«Предложений от граждан, связанных с ограничениями продажи алкоголя, нам поступает очень много. Мы выбрали наиболее рациональные, – рассказал Константин Толкачев. – В целом парламент республики не является сторонником жестких ограничений в сфере розничной продажи алкоголя, поскольку любое действие рождает противодействие, в том числе развитие теневого рынка в обозначенной сфере. Новый закон не скажется негативно на бизнесе, не ущемит интересы широких слоев населения. В то же время он поможет обеспечить общественный порядок в дни массовых праздников, снизить потребление алкоголя в молодежной среде», — сказал спикер парламента республики.
Напомним с инициативой нарушить традицию и праздновать сабантуи без алкоголя выступил врио главы Башкортостана Радий Хабиров.
«Есть и сторонники, и противники этого решения. Тем не менее мы все-таки исходим из того, что подавляющее большинство жителей республики за то, чтобы наш народный праздник проходил спокойно, в светлой обстановке: спортивные состязания, культурные мероприятия. Наши ограничения касаются всех: и жителей, и чиновников, и руководителей. Иначе мы скомпрометируем саму идею, а она благая, направлена на здоровье и благополучие», — сказал Радий Хабиров на оперативном совещании в минувший понедельник.

Теги: Алкоголь, Госсобрание РБ
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