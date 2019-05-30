Жители каких районов Башкирии смогут бесплатно обследоваться в поездах здоровья в июне
Жители каких районов Башкирии смогут бесплатно обследоваться в поездах здоровья в июне Фото: Минздрав РБ
УФА, 30 май 2019. /ИА «Башинформ»/.
Минздрав Башкирии сообщил об июньских маршрутах акции «Здоровая республика – здоровый регион».
В передвижных Центрах здоровья, ФАПах, флюорографах и маммографах, диагностических центрах РКБ, РКЦ, стоматологическом модуле сельчане могут проконсультироваться у специалистов, пройти медосмотр и получить первичную медицинскую помощь.
Пять автопоездов, разъехавшиеся по Стерлитамакскому, Белорецкому Нефтекамскому, Октябрьскому и Дуванскому маршрутам, в июне будут работать следующим образом:
Стерлитамакский маршрут: 1-2 июня с. Янгискаин Гафурийский район; 5-6 июня с. Макарово Ишимбайский район; 7-9 июня с. Петровское Ишимбайский район; 12-13 июня с. Новоаптиково Ишимбайский район; 14-15 июня с. Иткулово Ишимбайский район; 16-20 июня с. Зирган Мелеузовский район; 21-22 июня д. Первомайская Мелеузовский район; 23-26 июня д.Каран Мелеузовский район; 27-28 июня с.Воскресенское Мелеузовский район; 29-03 июля с.Новая Отрадовка Стерлитамакский район.
Белорецкий маршрут: 31 мая -5 июня с. Узян Белорецкий район; 6 — 9 июня с.Абзаково Белорецкий район; 13-16 июня с.Учалы Учалинский район; 19-22 июня с.Миндяк Учалинский район; 23-28 июня с.Уральск Учалинский район; 29 июня-4 июля с.Уразово Учалинский район.
Нефтекамский маршрут: 1-2 июня с.Камеево Мишкинской район; 5-7 июня с.Караидель Караидельский район; 8-9 июня с.Старый Акбуляк Караидельский район; 12-13 июня с.Байки Караидельский район; 14-15 июня с.Магинск Караидельский район; 16-20 июня с.Аскино Аскинский район; 21-22 июня с.Кашкино Аскинский район; 23-26 июня с.Кубиязы Аскинский район; 27-28 июня с.Урмиязы Аскинский район; 29 июня-3 июля с.Старобалтачево Балтачевский район.
Октябрьский маршрут: 1-2 июня с.Урзай Буздякский район; 5-7 июня с.Шаран Шаранский район; 8-9 июня с.Мичуринск Шаранский район; 12-13 июня с.Дюртюли Шаранский район; 14-15 июня с.Чалмалы Шаранский район; 16-20 июня с.Бакалы Бакалинский район; 21-22 июня с.Старокуручево Бакалинский район; 23-26 июня с. Килеево, д.Умирово, д.Новоиликово Бакалинский район; 27-28 июня с.Старые Маты Бакалинский район; 29 июня-3 июля с.Дуслык Туймазинский район.
Дуванский маршрут: 31 мая -2 июня д.Нижнеутяшево, д.Майгаза Белокатайский район; 5-7 июня с.Ургала Белокатайский район; 8-9 июня с.Старый Белокатай Белокатайский район; 13-15 июня с.Белянка Белокатайский район; 16-20 июня с Карлыханово Белокатайский район; 21-27 июня с.Большеустикинское Мечетлинский район;28 июня-3 июля с.Алегазово Мечетлинский район.