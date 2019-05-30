Фото: ИА «Башинформ» 31 мая в Башкирии отпразднуют Международный день соседей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 30 май 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Жителей Башкирии приглашают присоединиться к V Всероссийской акции «Международный день соседей» и провести этот праздник 31 мая в каждом многоквартирном доме, в каждом дворе, на каждой улице.

День соседей во всем мире отмечается с 1999 года. Праздник направлен на улучшение добрососедских отношений и соседской взаимопомощи.

В программе Дня соседей-2019, который пройдет 31 мая во всех городах и районах республики, — игры, викторины, конкурсы, чаепитие и много других приятных сюрпризов.

Адреса, время мероприятий, посвященных Международному дню соседей, можно найти на сайте, либо в социальных сетях своего муниципалитета.

«Если вы не нашли своего двора в указанном списке, можете организовать праздник сами, предварительно обратившись с предложением в свою управляющую компанию, либо ТСЖ. Вместе определиться с временем и планом мероприятий и обязательно позвать своих соседей», — добавили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Башкирии.