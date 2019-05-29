Фото: Олег Яровиков 4 июня в Башкирии – выходной день в честь Ураза-байрам Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 май 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В соответствии с постановлением республиканского правительства, 4 июня в этом году объявлено нерабочим праздничным днем в связи с празднованием Ураза-байрам.

Продолжительность работы в понедельник 3 июня сокращается на один час.

На основании статьи Трудового кодекса, при предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочий праздничный день 4 июня в число календарных дней отпуска не включается, пояснили в Минтруде региона.