Фото: ИА «Башинформ» В Уфе прошла II деловая игра для СМИ «4 власть» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 29 май 2019. /ИА «Башинформ», .

28 мая здание Государственного собрания на один день превратилось в город Миргород. В игре участвовали более пятидесяти студентов, кому интересна журналистика. Участники погрузились в медиапространство обычного города, в котором были свои жители, свой губернатор региона, мэр, министры образования, труда, спорта.

Команды создали свои информационные агентства Миргорода и четыре часа освещали экстренные события, оперативные совещания, митинги, которые происходили параллельно на нескольких площадках. У участников была возможность получить профессиональную оценку деятельности команды от представителей медиасообществ. В числе экспертов были представители информационного агентства «Башинформ», телеканала БСТ, радио «Эхо Москвы». Экспертный совет оценивал работы по категориям: оперативность, качество, творческий подход и вирусность.

Кубок деловой игры для СМИ «4 власть», как и в прошлый раз, уехал в Стерлитамак. Кроме памятных призов, ребята получили возможность пройти стажировку в ведущих СМИ республики Башкортостан.