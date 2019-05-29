Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.53 ↑

EUR 72.16 ↑

29 мая Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе прошла II деловая игра для СМИ «4 власть»

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе прошла II деловая игра для СМИ «4 власть» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 29 май 2019. /ИА «Башинформ», .

28 мая здание Государственного собрания на один день превратилось в город Миргород. В игре участвовали более пятидесяти студентов, кому интересна журналистика. Участники погрузились в медиапространство обычного города, в котором были свои жители, свой губернатор региона, мэр, министры образования, труда, спорта.

Команды создали свои информационные агентства Миргорода и четыре часа освещали экстренные события, оперативные совещания, митинги, которые происходили параллельно на нескольких площадках. У участников была возможность получить профессиональную оценку деятельности команды от представителей медиасообществ. В числе экспертов были представители информационного агентства «Башинформ», телеканала БСТ, радио «Эхо Москвы». Экспертный совет оценивал работы по категориям: оперативность, качество, творческий подход и вирусность.

Кубок деловой игры для СМИ «4 власть», как и в прошлый раз, уехал в Стерлитамак. Кроме памятных призов, ребята получили возможность пройти стажировку в ведущих СМИ республики Башкортостан.

Теги: Миргород
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В ГИБДД Башкирии сообщили подробности ДТП, в котором погиб 9-летний велосипедист
В Уфе утром 28 мая было зарегистрировано ДТП с погибшим ребенком. По данным пресс-службы ГИБДД РБ, авария произошла на пересечении улицы Бессонова и про
В Уфе появилось видео смертельного наезда иномарки на мальчика-велосипедиста
В Уфе в объектив камеры «Уфанет» попал момент наезда иномарки на мальчика-велосипедиста. По записи видно, как водитель пропускает пешеходов, переходящих
В Уфе беременная женщина, выпрыгнувшая из окна роддома, потеряла ребенка
В Уфе беременная женщина, выпавшая из окна роддома, потеряла ребенка, сообщает пресс-служба республиканского Минздрава. Инцидент произошел сегодня, 28
В Башкирии разыскивается сотрудница банка, подозреваемая в похищении крупной суммы денег
В Башкортостане, в городе Салавате сотрудница «Россельхозбанка» подозревается в похищении 23 млн рублей. Как рассказал агентству «Башинформ» источник, п
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть