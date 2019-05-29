Оксана Пушкина и Джефф Монсон поздравят воспитанников детдомов Башкирии с днем рождения
Оксана Пушкина и Джефф Монсон поздравят воспитанников детдомов Башкирии с днем рождения Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 29 май 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В столицу Башкирии поздравить маленьких весенних именинников из детских домов и реабилитационных центров Уфы, Кушнаренковского и Гафурийского районов республики 31 мая приедут телеведущая, депутат Госдумы Оксана Пушкина и легендарный боец ММА Джефф Монсон.
По данным пресс-службы регионального отделения партии «Единая Россия», праздничной программой предусмотрен показ спектакля «Верные друзья» Башкирского театра кукол. Детей ждут подарки, приобретенные на средства, вырученные с благотворительного концерта «Доброе сердце». Концерт был организован фондом «Наше будущее» при поддержке депутатского корпуса партии 8 мая.
Также в мероприятии, проводимом в рамках совместного проекта Благотворительного фонда «Наше будущее» и «Единой России» «Добрый день рождения», примут участие депутат Госдумы Рима Баталова, депутаты Госсобрания Светлана Туразянова, Яков Кугубаев, Денис Назаров, председатель «Опоры России» Ляйсан Николаева.