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29 мая Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Оксана Пушкина и Джефф Монсон поздравят воспитанников детдомов Башкирии с днем рождения

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Оксана Пушкина и Джефф Монсон поздравят воспитанников детдомов Башкирии с днем рождения Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 29 май 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В столицу Башкирии поздравить маленьких весенних именинников из детских домов и реабилитационных центров Уфы, Кушнаренковского и Гафурийского районов республики 31 мая приедут телеведущая, депутат Госдумы Оксана Пушкина и легендарный боец ММА Джефф Монсон.

По данным пресс-службы регионального отделения партии «Единая Россия», праздничной программой предусмотрен показ спектакля «Верные друзья» Башкирского театра кукол. Детей ждут подарки, приобретенные на средства, вырученные с благотворительного концерта «Доброе сердце». Концерт был организован фондом «Наше будущее» при поддержке депутатского корпуса партии 8 мая.

Также в мероприятии, проводимом в рамках совместного проекта Благотворительного фонда «Наше будущее» и «Единой России» «Добрый день рождения», примут участие депутат Госдумы Рима Баталова, депутаты Госсобрания Светлана Туразянова, Яков Кугубаев, Денис Назаров, председатель «Опоры России» Ляйсан Николаева.

Теги: Единая Россия, праздник
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