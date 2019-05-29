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29 мая Среда

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Из Уфы вновь не смог вылететь самолет «Сухой Суперджет»

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Из Уфы вновь не смог вылететь самолет «Сухой Суперджет» Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Из Уфы в Москву вновь не вылетел самолет «Сухой Суперджет». Авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейс SU-1439, сообщили в пресс-службе столичного аэропорта.

Плановое отправление воздушного судна было назначено на 12.20 часов 29 мая. 77 пассажиров оповестили об отмене рейса. Сейчас производится переоформление на другие рейсы «Аэрофлота».

Как информировало агентство «Башинформ», авиакомпания также отменила несколько рейсов «Сухого Суперджета» 24 и 27 мая.

Теги: Аэрофлот, отмена рейса
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