УФА, 29 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, соответствующий приказ﻿ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, поликлиники усилят работу по профилактике заболеваний. В ближайшие два года планируется провести диспансеризацию и профилактический осмотр всех россиян, после чего для каждого жителя определят группу здоровья.

При наличии хронических заболеваний и необходимости постоянного контроля врача, пациента поместят под диспансерное наблюдение.

Такие пациенты будут проходить медобследование несколько раз в год. Причем, если человек забудет об обследовании, то ему об этом напомнят работники медучреждения, а также представители страховой компании, выдавшей полис ОМС.

Кроме того, страховые компании должны будут работать с обращениями и жалобами граждан, а также помогать им в случае возникновения спорных ситуаций.

В случае, если у пациента возникнут сомнения в качестве проведенного обследования и лечения, страховые представители назначат экспертизу оказанных услуг.