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29 мая Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В деревне Калканово Учалинского района Башкирии объявили карантин по бешенству

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В деревне Калканово Учалинского района Башкирии объявили карантин по бешенству Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 29 май 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В селе Калканово Учалинского района с 21 мая введен карантин по бешенству.

Соответствующий Указ﻿ подписал врио Главы Башкирии Радий Хабиров.

Ограничительные мероприятия проводятся на территории личного хозяйства Камила Ибатуллина по улице Школьная, дом 1.

В зоне карантина запрещено проведение выставок кошек и собак, выводок и натаска собак, торговля домашними животными, а также вывоз кошек и собак с территории и отлов диких животных в ее пределах. Ограничительные мероприятия будут действовать до официального решения об их отмене.

В связи с этим Управлению ветеринарии РБ поручено установить причины и источники возникновения заболевания и организовать мероприятия по ликвидации очага бешенства. Контролировать исполнение указа будет и.о. министра сельского хозяйства Башкирии Ильшат Файзрахманов.

Теги: карантин
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