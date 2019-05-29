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29 мая Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе отметили День детского сердца

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Минздрава

В Уфе отметили День детского сердца Фото: пресс-служба Минздрава

УФА, 29 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе отметили День детского сердца. Перед кинотеатром «Родина» собрались ученики уфимских школ, а также воспитанники детских домов №1 и №9, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

На мероприятие были приглашены почетные гости — супруга временно исполняющего обязанности главы Республики Башкортостан Каринэ Хабирова, депутаты Совета города Уфы​ Иосиф Марач и Анатолий Горячев, заместитель председателя комитета Госсобрания-Курултая РБ Римма Утяшева, заместитель главы администрации Кировского района Уфы​ Гульнара Багаутдинова, заведующая центром социальной помощи семье и детям при Кировском районе Уфы Лариса Кулаева.

«Сегодня у нас праздник. Постарайтесь получить от него ​ удовольствие: сделать как можно больше физических упражнений, сделать свою жизнь красивей, познакомиться друг с другом. Я желаю вам здоровья, счастья и сил на все то прекрасное, что ждет вас впереди», — отметила главный врач Республиканского кардиологического центра Ирина Николаева.

На празднике герои мультяшек в игровой форме рассказали присутствующим ребятам об основных принципах здорового образа жизни. А Олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов провел для маленьких гостей разминку.

После программы на улице юные гости посмотрели фильм «Покемон» в кинотеатре «Родина».

В этот же день праздник был организован и для маленьких пациентов Республиканского кардиологического центра.

Теги: минздрав
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