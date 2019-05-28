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Уфа отмечает 101-ю годовщину образования пограничных войск России

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфы

Уфа отмечает 101-ю годовщину образования пограничных войск России Фото: администрация Уфы

УФА, 28 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Пограничная служба России 28 мая отмечает 101-ю годовщину со дня образования. Уфа присоединилась к празднованию. По улицам разъезжают автомобили с флагами погранвойск, а утром в столице республики состоялся митинг с торжественным прохождением ветеранов.

К Вечному огню и мемориалу воинам-пограничникам – памятнику «Слава пограничникам всех поколений», который был установлен в 2018 году, возложили цветы.

В мэрии напомнили, что в Башкортостане проживает несколько сотен тысяч пограничников. Только в послевоенный период службу в погранвойсках прошли около 350 тысяч уроженцев Башкортостана. Среди них –12 генералов и адмиралов, тысячи офицеров и прапорщиков.

Теги: Уфа, День пограничника
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