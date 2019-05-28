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В Башкирии изменяется расписание пригородного поезда Инзер - Белорецк

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии изменяется расписание пригородного поезда Инзер - Белорецк Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Башкортостанская пригородная пассажирская компания сообщает, что по просьбам пассажиров с 5 июня 2019 поезд №6904 Инзер — Белорецк будет отправляться на 59 минут раньше действующего расписания: отправляться он будет со станции Инзер в 08.02, прибывать в Белорецк — в 09.50.

Информация о последних изменениях в расписании движения, отмене и назначении поездов размещается на информационных стендах на станциях и вокзалах в зоне ответственности Башкортостанской ППК, а также в электронных и печатных СМИ, на официальном сайте компании и с помощью мобильных приложений «РЖД пассажирам» и «Пригород». Время местное.

Теги: железная дорога, расписание поездов
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