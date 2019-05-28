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Астроном-любитель из Башкирии рассказал, как встречал «поезд спутников» Илона Маска

ОБЩЕСТВО
Фото:

Фото:

УФА, 28 май 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Астроном-любитель из башкирского города Белебея Вадим Насонов снял на видео пролет над республикой «небесного поезда»: спутников, запущенных компанией Илона Маска.

В ночь на 26 мая спутники пролетали над Башкирией.

«Я увлекаюсь астрономией с 2012 года, из оборудования у меня обычная камера и широкоугольный объектив на штативе. Мне было известно только примерное время пролета, поэтому пришлось подготовиться: сотрудник обсерватории на Кавказе рассчитал время появления спутников только для крупных городов — мы знали, когда он появится над Казанью, Самарой и Екатеринбургом. Для Уфы я рассчитал примерное время, мониторил группу любителей-астрономов в социальных сетях. И когда пришло сообщение из Астаны, что «контакт есть» — это значит, что спутники увидели на небе, стал ждать. Было холодно, всего четыре градуса. Чтобы снимать, я мог уехать за город или найти возвышенное место без фонарей. Подошло заброшенное здание местного «Киа-центра», его крыша стала своеобразной «студией», — рассказал агентству «Башинформ» Вадим Насонов.

По его словам на облет Земли у спутников уходит полтора часа. С каждым пролетом они набирают высоту, более того, периодически запускают двигатели, чтобы придать себе ускорение. В ближайшее время каждый из них выйдет на свою собственную орбиту и такого «поезда» жители Земли уже не увидят.

Белебеевский астроном-любитель снимает затмения, «звездопады», перекрытия различных небесных объектов Луной, иногда в его объектив попадает пролёт международной космической станции. При возможности, Вадим фотографирует Млечный Путь.

Его ролик с пролетом спутников Илона Маска набрал уже более 11 тысяч просмотров. Ближайшее астрономическое явление Вадим будет снимать в августе, когда Земля будет пролетать сквозь шлейф от кометы — метеорный поток Гемениды.

«Небесный поезд» из 60 спутников связи 24 мая запустила в космос компания Илона Маска SpaceX.

В космосе спутники выстроились в цепочку. Из-за низкого пролета над землей, наблюдать за ними могли все желающие. Планируется, что спутники обеспечат всем жителям Земли доступ к широкополосному интернету. Запуск состоялся в пятницу, 24 мая, в 5.30 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, США. После старта первая ступень ракеты успешно села на плавучую платформу под названием «Конечно, я все еще люблю тебя» (Of Course I Still Love You).

Спутниковая сеть Starlink призвана обеспечить жителей Земли глобальным интернетом с широкополосным доступом: воспользоваться им смогут даже жители самых удаленных уголков нашей планеты. Проект разрабатывается компанией Space X с 2015 года, первые миниатюрные прототипы спутников были выведены на орбиту в феврале прошлого года. К середине 2020-х годов спутников должно быть около 12 тысяч.

Теги: астрономия
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