Фото: ИА «Башинформ» В Уфе в День города выступят Рушана Валиева, «Аргымак», «Караван-Сарай» и Зайнетдин Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 28 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе в День города выступят группы «Аргымак», Зайнетдин, «Караван сарай», молодежные кавер-группы и финалистка шоу «Голос-2018» Рушана Валиева. Об этом сообщил начальник Управления по культуре и искусству администрации Уфы Шамиль Абдраков на оперативном совещании в мэрии. Праздничные мероприятия начнутся 11 июня. С участием руководства республики и города Уфы пройдут торжественные возложения цветов к Монументу Дружбы и памятнику Салавату Юлаеву. В этот же день состоится благотворительный концерт участников фестиваля «Бердэмлек – Содружество» в Городском Дворце культуры в 16 часов. 12 июня для проведения мероприятий в городе Уфе определены несколько главных площадок на которых состоятся самые значимые и знаковые события: это площадь имени Ленина, амфитеатр за Конгресс-холлом «Торатау» и районные парки культуры и отдыха.С самого утра на аллеях площади разместится выставка ремесленников, мастеров народных промыслов и декоративно-прикладного искусства «Город мастеров».

В 10.00 часов начнется фестиваль-праздник «Детский сабантуй», подготовленный Управлением образования города. Все пространство площади перед Русским драматическим театром будет заполнено выставками, национальными двориками с убранством, оформленным воскресными школами. На площадке пройдут конкурсные выступления и состязания для детей. В этот день состоится парад Уфимского пожарно-спасательного гарнизона, который пройдет на проспекте Октября перед площадью Ленина с 11.00 до 11.30 часов. Впервые на площади Ленина будут организованы творческие акции – «Играю для Уфы», «Рисую мой любимый город», «Пожелания моей Уфе». Всем желающим будет предоставлена возможность сыграть любимые мелодии, спеть любимые песни, написать пожелания родному городу. А для юных художников в рамках акции «100 художников к 100-летию Республики!» состоится большой пленер, на котором юные таланты нарисуют и подарят городу сто самых красивых рисунков с изображением города и его жителей.

Также на площади будет организована агитационная акция «Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации – твой выбор». В парке имени Мажита Гафури будет проходить праздничная программа «С днем рождения, любимый город!» с участием творческих коллективов Уфимской детской филармонии. В праздничный день в 12.00 часов запланировано открытие гидродинамического фонтана «Часы» на площади им. В.И.Ленина. В 13.00 часов на экране пройдет показ художественного фильма башкирского режиссера Айнура Аскарова «Из Уфы с любовью». На главной сцене перед Русским драматическим театром в 15.00 часов состоится гала-концерт Международного фестиваля национальных культур «Бердэмлек – Содружество», который является одним из значимых мероприятий не только в Башкортостане, но и в России.Праздничную концертную программу в 16.00 часов продолжат выступление финалистов городского конкурса «Открытый микрофон». Эта уникальная возможность предоставлена впервые для талантливых уфимцев, желающих проявить себя в различных творческих направлениях: музыкальном, танцевальном, драматическом. Концерт продлится до 23 часов.