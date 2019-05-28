Жителей Башкирии приглашают стать общественными экологическими инспекторами

УФА, 28 май 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Жителей Башкирии приглашают стать общественными инспекторами по охране окружающей среды. Набор объявило Министерство природопользования и экологии республики.

Получить этот статус могут совершеннолетние граждане, направившие в ведомство соответствующие заявления.

Главная функция общественного экологического инспектора – оказание содействия органам государственного надзора в природоохранной деятельности на добровольной и безвозмездной основе

Инспекторы могут фиксировать правонарушения в области охраны окружающей среды при помощи фото- и видеосъемки и направлять такие материалы в территориальные органы природоохранных ведомств.

Заявление и документы принимаются в Минэкологии по адресу: г.Уфа, ул. Ленина 86, каб. 230 тел.:+7(347) 218-03-89.