В Башкирии осудили жителя Нижневартовска за перевозку 190 грамм гашиша

УФА, 28 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Приговором Янальского районного суда Республики Башкортостан осужден уроженец Нижневартовска Тюменской области, задержанный в пассажирском поезде с гашишом. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и перевозка без цели сбыта наркотического средства в крупном размере). В ходе предварительного и судебного следствия установлено, что 31-летнего уроженца Нижневартовска области 6 декабря 2018 года задержали сотрудниками полиции с гашишом весом более 190грамм в пассажирском поезде № 60 сообщением «Москва-Нижневартовск» недалеко от станции Янаул-Куеда Горьковской железной дороги. Полицейские охраняли общественный порядок совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы Ижевского ЛО МВД России на транспорте, в том числе благодаря чутью собаки кинологической службы. Как выяснилось, мужчина купил наркотики в Москве за три дня до выезда. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы, дав шанс на исправление, применил условное наказание с испытательным сроком три года и штрафом в размере 30 тысяч рублей. Если в течение испытательного срока осужденный не докажет своего исправления и допустит даже административное правонарушение, суд может отменить условное осуждение и направить его в исправительную колонию общего режима для реального отбытия наказания.