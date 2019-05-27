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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Жительница Башкирии выиграла грант «Тавриды» на 300 тысяч рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: ММПС по РБ

Жительница Башкирии выиграла грант «Тавриды» на 300 тысяч рублей Фото: ММПС по РБ

УФА, 27 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

На крымском форуме «Таврида 5.0» подвели итоги третьей смены «Культурный медиапоток». Жительница Башкирии Назгуль Галеева выиграла грант в размере 300 тысяч рублей. Проект SMM-специалиста ГУП ТРК «Башкортостан» признан лучшим в популяризации национального контента в социальных сетях и в целом в интернете.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства молодежной политики и спорта, на форуме было представлено 200 проектов из 85 регионов России. В числе победителей оказались 15 работ.

Справка

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум, фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ», а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида». Площадкой для арт-кластера стала бухта Капсель под Судаком.

Теги: грант, Таврида, популяризация национального контента
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