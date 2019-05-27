Фото: Управление гражданской защиты Уфы С уфимских пляжей собрали и вывезли 500 кг мусора Фото: Управление гражданской защиты Уфы

УФА, 27 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе очистили береговую линию реки Белой протяженностью один километр. В экологической акции «Чистый берег» приняли участие сотрудники муниципальных предприятий и специалисты министерства экологии и природопользования республики. В итоге активисты собрали и вывезли более 500 кг мусора.

Самые популярные отходы, которые нашли на берегу: автомобильные покрышки, одноразовая посуда , полиэтиленовые баннеры, бутылки и баллоны, влажные салфетки. Из «экзотики» попались поломанные ракетки для бадминтона.

Следующая акция «Чистый берег» состоится 28 мая в парке «Первомайский».