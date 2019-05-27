Писатель Самуил Маршак в Уфе: с кем он приехал и что ему здесь показали

Фото: Национальный архив РБ Фото: Национальный архив РБ

УФА, 27 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Вечером 9 июля в Уфу на пароходе «Нуриманов» прибыла группа пионеров-отличников школ Ленинграда в сопровождении известного детского писателя Самуила Яковлевича Маршака. О пребывании в республике любимого всеми детьми Советского Союза писателя рассказала газета «Красная Башкирия» в 1936 году. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

Гостей из Ленинграда на пристани встречали уфимские писатели и журналисты, пионеры и работники Башнаркомпросвещения. На верхней палубе парохода встречающие познакомились с ленинградцами, передает газета 12 июля 1936 года.

«Талантливые люди растут! Эти тридцать два пионера – все поэты», — восхищенно рассказывал о своих спутниках Самуил Маршак. Он пояснил, что в Ленинграде, специально для пишущих детей, по образу консерваторий и художественных студий, создан Дом детской литературы. В этом Доме отличники учебы дополнительно слушали лекции лучших профессоров по физике, географии, литературе. К ним приходили знаменитые полярники, моряки, инженеры и рассказывали о своей работе. Вместе с ребятами в Доме занимались и детские писатели: они помогали детям и сами учились – например, иностранным языкам.

Самуил Маршак рассказал, что цель их экскурсии – познакомиться с новыми местами. Ранее, в 1935 году воспитанники Дома детской литературы побывали в Киеве, Харькове и Запорожье. По просьбе башкирских писателей будущие писатели прочли свои произведения. В ответ местные поэты читали юным гостям из Ленинграда свои стихи по-башкирски.

На следующий день, 10 июля, ленинградские пионеры и Самуил Маршак осматривали в Уфе моторный завод и ездили в пионерские лагеря. Вечером в зале техникума искусств гости из Ленинграда встретились с уфимскими отличниками учебы и писателями.

На встрече Самуил Маршак рассказал о работе ленинградского Дома детской литературы и, конечно, прочитал свои стихотворения. Прекрасный декламатор мастерски прочел «Японскую сказку», «Песнь о первом сентября» и «Сказку об ослах». Писателю долго не давали сойти со сцены, а когда он кончил – преподнесли ему огромный букет цветов. Дружеская встреча закончилась выступлением башкирских поэтов, рассказали в газете.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.