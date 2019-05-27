Завершилось избрание делегатов V Всемирного курултая башкир

Фото: пресс-служба Исполкома Курултая башкир











Фото: пресс-служба Исполкома Курултая башкир

УФА, 27 май 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Завершились подготовка и избрание делегатов к V Всемирному курултаю башкир. Напомним, он состоится в Уфе и в Салаватском районе 28-29 июня 2019 года.

Последним регионом, проводившим заседание местного курултая, стал Узбекистан. Узбекистанских башкир на всемирном съезде в Уфе 28-29 июня представят четыре делегата. Это Ринат Гуляев, Абдулла Байназаров, Альбина Султанова и Ляля Шаипова. Также почетным гостем на съезд приглашена внучка государственного деятеля, первого председателя Башкирского правительства Юнуса Бикбова Эльмира Салихова.

Заседание курултая башкир Узбекистана прошло в Ташкенте во Дворце дружбы народов. Из Башкортостана на заседании участвовали представители Всемирного курултая башкир — редактор газеты «Киске Өфө» Гульфия Янбаева и депутат Госсобрания – Курултая республики Гульнур Кульсарина.

«Для нашей республики важным является развитие национальной культуры, традиций, языка и установление более тесных контактов с башкирами, проживающими за пределами Российской Федерации. Много наших соотечественников в советское время связали свою судьбу с Узбекистаном. Сегодня там общественные башкирские творческие коллективы и члены Башкирского национально-культурного центра имени А.-З.Валиди вносят огромный вклад в сохранение и пропаганду башкирской культуры. Радует, что в общественных мероприятиях активно участвует подрастающее поколение. Они проводят культурные, образовательные мероприятия, посвященные национальным праздникам и знаменательным датам башкирского народа», – отметила депутат Госсобрания РБ, председатель Общества башкирских женщин Гульнур Кульсарина.

Справка. По итогам переписи 1989 года, в Узбекистане проживало 34,7 тысячи башкир. К 2019 году их количество сократилось до 23 тысяч. Проживают они в основном в Ташкенте, Фергане, Самарканде. Башкирский культурный центр имени А.-З. Валиди ведет работу по сохранению башкирского языка и культуры, ежегодно проводит сабантуй, фестиваль башкирской культуры, каждый год отмечает День Республики Башкортостан, день рождения А.-З. Валиди, принимает участие в официальных и религиозных праздниках страны. В Узбекистане нашими соотечественниками организованы фольклорные группы «Һандуғастар», «Агидель», народный ансамбль «Дуҫлыҡ», театр «Салават».