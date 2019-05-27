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В Башкирии в первом квартале 2019 года снизились и рождаемость, и смертность

ОБЩЕСТВО
Фото: открытый источник

В Башкирии в первом квартале 2019 года снизились и рождаемость, и смертность Фото: открытый источник

УФА, 27 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

В I квартале текущего года Башстат зафиксировал снижение рождаемости и уменьшение смертности в республике. Естественная убыль составила 2404 человека. Общая смертность снизилась с 16957 до 16366. Об этом сообщил на оперативном совещании в правительстве министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

В январе-марте в регионе родилось 10446 детей (на 1145 меньше, чем в I квартале 2018-го). Положительная динамика по рождаемости наблюдается только в девяти районах. Меры, предлагаемые к воздействию на улучшение рождаемости, касаются только женщин: снижение абортов, увеличение процедур ЭКО, оздоровление женского населения.

Причины смерти остаются прежними. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний выросла на 16%, смертность от онкологических заболеваний снизилась на 3%, от внешних причин – меньше на 29%. Но вместе с тем на 30% выросла смертность от ДТП — в I квартале на дорогах погибло на 21 человека больше. Ранее «Башинформ» сообщал, что ученые Института стратегических исследований Башкирии фиксируют определенные особенности распространения причин смерти в зависимости от места жительства. От инфекций и рака умирают чаще всего в городах. В селах причинами смерти чаще всего становятся болезни органов дыхания, пищеварения, мочеполовой системы и внешних причин.

Выросла и младенческая смертность: в январе-марте прошлого года умерли 72 младенца (дети в возрасте до 1 года), в I квартале текущего года — 76. Минздрав предполагает преодолеть проблему, выполняя план мероприятий, определенных нацпроектом «Здравоохранение».

Врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил изучить опыт других регионов по повышению рождаемости и проработать данные районов с самыми тяжелыми показателями. Так, Архангельский, Альшеевский, Стерилибашевский районы стали антилидерами по заболеваемости раком: 279, 334, 366 человек на 1000 населения. Более 800 человек на 1000 населения заболели сердечно-сосудистыми заболеваниями в Учалинском, Зилаирском, Куюргазинском районах, а в Аургазинском и Ишимбайском — более 900 человек на 1000.

«Надо выяснить, в чем здесь причина», — дал поручение Минздраву руководитель республики.

Теги: рождаемость, смертность
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