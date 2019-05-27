Фото: Олег Яровиков У школьников Башкирии началась государственная итоговая аттестация Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 май 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

27 мая начался основной период государственной итоговой аттестации (ГИА) у девятиклассников и одиннадцатиклассников. Первыми школьники сдают экзамен по выбору по иностранным языкам (английский, немецкий, французский).

Всего иностранный язык в 2019 году сдают 2419 участников ГИА-9. Из них английский язык сдают 2387 участников, немецкий язык — 31 участник и французский язык – один участник, сообщили в Министерстве образования республики.

Участники основного государственного экзамена (ОГЭ) по иностранным языкам сдают письменную часть и устную часть (включая раздел «Говорение»), предусмотренных единым расписанием Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Также учащимся предстоит сдать ОГЭ по обязательным русскому языку и математике, а также два экзамена по выбору из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский), информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

Наибольшей популярностью среди участников ГИА-9 пользуются обществознание, информатика, география, биология и химия.

Обязательные экзамены по русскому языку и математике будут проводиться 28 мая и 6 июня соответственно.

Кроме того, сегодня, 27 мая, в Республике Башкортостан стартует единый государственный экзамен по учебным предметам «География» и «Литература». Количество сдающих ЕГЭ по учебному предмету «География» — 688 обучающихся, по «Литературе» — 997.

Во время проведения ЕГЭ будут задействованы 67 пунктов проведения экзамена в Республике Башкортостан. В основном периоде ЕГЭ примут участие 19 787 человек, в ОГЭ – 43 139 человек.