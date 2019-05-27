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27 мая Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Руководитель Башкирии предложил полностью отказаться от алкоголя на сабантуях

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Руководитель Башкирии предложил полностью отказаться от алкоголя на сабантуях Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 май 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Врио Главы Башкирии Радий Хабиров предложил нарушить традицию и праздновать сабантуи без алкоголя.

Как сообщало ранее агентство «Башинформ», 30 мая депутаты Госсобрания — Курултая республики рассмотрят законопроект, направленный на ограничение продажи алкоголя в дни проведения сабантуя в городах и селах Башкирии.

Изменения в республиканский закон «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в Башкортостане» могут на три часа увеличить действующий запрет на ежедневную продажу алкоголя, установив его с 22 до 10 часов (вместо нынешних с 23 до 8 часов).

Также предлагается запретить продажу алкоголя в День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября, а если 1 сентября приходится на воскресенье, то 2 сентября), в день народного праздника сабантуй, который в каждом районе республики приходится на свою дату.

«Непростое решение, могу вам сразу сказать, — заявил на оперативном совещании в республиканском правительстве Радий Хабиров. — Есть и сторонники, и противники этого решения. Тем не менее, мы все-таки исходим из того, что подавляющее большинство жителей республики за то, чтобы наш народный праздник проходил спокойно, в светлой обстановке: спортивные состязания, культурные мероприятия, поэтому такое решение мы предлагаем принять нашему Госсобранию».
Как подчеркнул руководитель региона, за долгие годы проведения сабантуев сложились свои практики, своя негативная традиция. Каждое предприятие, хозяйство устанавливают по случаю окончания сева юрты и начинают по традиции угощать гостей.

«Давайте эту традицию угощать гостей мы сделаем безалкогольной, — предложил Хабиров. — Наши ограничения касаются всех: и жителей, и чиновников, и руководителей. Иначе мы скомпрометируем саму идею, а она благая, направлена на здоровье и благополучие».
Напомним, весной этого года в городах и районах Башкирии прошли многочисленные сходы граждан, направленные на борьбу с бутлегерами. По мнению Радия Хабирова, борьба с незаконным оборотом алкоголя должна быть постоянной.

«Если мы постоянно будем этим заниматься, вести пропагандистскую работу, тогда это явление можно победить», — высказал убеждение руководитель Башкирии.

Теги: Радий Хабиров, запрет на алкоголь, сабантуй
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