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Авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейс Уфа - Москва

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейс Уфа - Москва Фото: автор

УФА, 27 май 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 27 мая авиакомпания «Аэрофлот» решила отменить рейс SU-1259 в Москву. Об этом на оперативном совещании в правительстве Башкирии сообщил руководитель Госкомтранса РБ Тимур Мухаметьянов.

«Сегодня отменен рейс «Аэрофлота» Уфа — Москва. Плановое время вылета было 21.00 часов по местному времени. Все 66 пассажиров оповещены об отмене рейса, они будут переоформлены на другие рейсы «Аэрофлота». К авиакомпании претензий не имеется», — доложил руководитель ведомства.

О причинах отмены рейса, который должен был выполнять самолет «Сухой Суперджет», не сообщается.

Сухой СуперджетСухой Суперджет

Сухой Суперджет

Теги: аэропорт, авиакомпания, отмена рейса
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