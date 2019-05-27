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27 мая Понедельник

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Не стало известного ученого, языковеда-тюрколога Эрнста Ишбердина

ОБЩЕСТВО

УФА, 27 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

После продолжительной болезни, на 85 году ушел из жизни аксакал башкирской филологической науки, видный ученый, языковед-тюрколог, доктор филологических наук, профессор, академик Международной Академии ТЮРКСОЙ, заслуженный деятель науки Республики Башкортостан Эрнст Ишбердин. Об этом сообщили в Институте истории, языка и литературы УФИЦ РАН.

Ишбердин Эрнст Файзрахманович родился 20 декабря 1934 года в деревне Ишберда Баймакского района Башкирской АССР. В 1963 году закончил филологический факультет Башкирского государственного университета, после окончания которого работал учителем в школах Баймакского района. В 1966 году поступил в аспирантуру Института истории, языка и литературы Башкирского филиала АН СССР, а в 1970 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1970—1975 годах работал преподавателем в Стерлитамакском государственном педагогическом институте.

С 1975 по 1999 годы Эрнст Файзрахманович работал ведущим научным сотрудником, заведующим отделом диалектологии и истории языка Ордена Знак Почета Института истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук. В 1989 году защитил докторскую диссертацию по исторической лексикологии башкирского языка.

За полвека активной научной деятельности Эрнст Файзрахманович Ишбердин внес неоценимый вклад в развитие башкирского языкознания. Эрнст Ишбердин известен научному миру своими трудами по современной и исторической лексикологии, по диалектологии башкирского языка, сравнительному языкознанию, истории башкирского литературного языка. Он также был крупным специалистом по истории башкирской письменности, старотюркскому языку, сравнительно-исторической грамматике тюркских языков.

Эрнст Ишбердин участвовал в написании академического издания «Грамматика современного башкирского литературного языка», в составлении и издании «Башкирско- русского словаря» и в разработке и издания учебников, учебных пособий для общеобразовательных школ, педагогических училищ и вузов.

Им опубликовано более 200 работ.

С 2000 года работал преподавателем кафедры башкирского и общего языкознания Башкирского государственного университета.

Гражданская панихида и прощание с покойным состоятся сегодня, 27 мая в 11.00 часов, траурный митинг – в 11.30 часов в здании Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук по адресу: г. Уфа, пр. Октября, 71.

Теги: утраты
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