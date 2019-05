Фото: скриншот с видео В Башкирии сняли на видео «небесный поезд» из спутников Илона Маска Фото: скриншот с видео

УФА, 27 май 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Жители Башкирии сняли на видео необычное явление, как по ночному небу движется «небесный поезд» из 60 спутников связи. Их 24 мая запустила в космос компания Илона Маска SpaceX.

В космосе спутники выстроились в цепочку. Из-за низкого пролета над землей, наблюдать за ними могли все желающие. Астроном-любитель из Башкирии Noumenom наблюдал за «поездом» из Белебея в ночь на 26 мая.

Напомним, компания Илона Маска запустила спутники в космос, чтобы обеспечить всем жителям Земли доступ к широкополосному интернету. Запуск состоялся в пятницу, 24 мая, в 5.30 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, США. После старта первая ступень ракеты успешно села на плавучую платформу под названием «Конечно, я все еще люблю тебя» (Of Course I Still Love You). В компании отметили, что это уже третья подряд успешная посадка первой ступени.

Спутниковая сеть Starlink призвана обеспечить жителей Земли глобальным интернетом с широкополосным доступом: воспользоваться им смогут даже жители самых удаленных уголков нашей планеты. Проект разрабатывается компанией Space X с 2015 года, первые миниатюрные прототипы спутников были выведены на орбиту в феврале прошлого года. К середине 2020-х годов спутников должно быть около 12 тысяч.