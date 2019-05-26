Фото: Олег Яровиков Стало известно, когда в Башкирию придет 30-градусная жара Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

С этого воскресенья, по прогнозам синоптиков Башгидрометцентра, в Башкирии дневная температура воздуха начнет превышать климатические значения на 1-2 градуса. Днем столбики термометров повысятся до +25°.

По предварительным данным, июнь будет по-настоящему летним. Воздух днем прогреется минимум до +20 градусов с редким перерывом на дождь и снижением температуры до +18°.

30-градусная жара в республику придет во второй половине июня и сохранится практически до конца месяца.