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26 мая Воскресенье

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Стало известно, когда в Башкирию придет 30-градусная жара

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Стало известно, когда в Башкирию придет 30-градусная жара Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

С этого воскресенья, по прогнозам синоптиков Башгидрометцентра, в Башкирии дневная температура воздуха начнет превышать климатические значения на 1-2 градуса. Днем столбики термометров повысятся до +25°.

По предварительным данным, июнь будет по-настоящему летним. Воздух днем прогреется минимум до +20 градусов с редким перерывом на дождь и снижением температуры до +18°.

30-градусная жара в республику придет во второй половине июня и сохранится практически до конца месяца.

Теги: прогноз погоды, Башкирия, июня
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