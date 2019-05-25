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25 мая Суббота

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Минздраве Башкирии прокомментировали ситуацию с вакцинами против бешенства

ОБЩЕСТВО
Фото: из открытых источников

В Минздраве Башкирии прокомментировали ситуацию с вакцинами против бешенства Фото: из открытых источников

УФА, 25 май 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

По данным на середину мая 2019 года, в медучреждениях Башкирии находится 125 комплектов антирабической вакцины. Такую информацию предоставили в Минздраве республики депутату Госсобрания — Курултая РБ, члену комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Алексею Нилову в ответ на запрос по ситуации с бешенством.

Поводом для направления депутатского запроса стал случай нападения барсука на посетителей одного из спортивных магазинов Уфы. После случившегося на территории, ограниченной улицами Лесотехникума, Комсомольская, Шафиева и проспектом Салавата Юлаева с 13 мая объявили карантин по бешенству, так как анализ головного мозга животного показал, что барсук был заражен вирусом бешенства.

Один из пострадавших – Денис Сильванович после укуса животного обратился в больницу, где обнаружил острый дефицит вакцины против бешенства.

«Я не мог оставить эту ситуацию без внимания. Обратился за разъяснениями в региональный Минздрав», — сообщил «Башинформу» Алексей Нилов.

Депутату ответили, что в месяц в Башкирии расходуется 1800 вакцин, всего на начало года запас составлял 9 тысяч 195 комплектов, в больницы поступило 7290 вакцин.

По национальному календарю прививок от бешенства, вакцины обязательно получают сотрудники спецавтохозяйства, работники ветеринарных станций, лабораторий, исследующих вирус бешенства, охотники, егеря, работники бойни, лесники, патологоанатомы, таксидермисты и почтальоны. Кроме того, прививают и тех, кого покусали подозрительные на бешенство животные.

По состоянию на май 2019 года в Башкирии остаток антирабической вакцины составляет 125 комплектов. В 2019 году планируется приобрести 36 тысяч 790 комплектов вакцины.

«Минздрав объявлял закупки в марте и мае, однако они не состоялись, так как не было заявок от поставщиков. Тогда ведомство обратилось напрямую в «Микроген» и договорилось о поставке антирабической вакцины в Башкирию в количестве 3500 доз в мае и 9500 доз в течение года. После 27 мая состоится первая поставка 560 доз, их распределят по больницам Башкирии», — говорится в ответе на запрос.

В Минздраве также прокомментировали ситуацию вокруг укуса барсука.

«Пострадавшие от укуса барсука получали вакцину. Один пострадавший начал получать их в 21 больнице, однако на вторую, третью, четвертую прививку (из шести положенных) не пришел. Второй пострадавший получил все положенные уколы», — сообщили депутату в Минздраве.

Всего за четыре месяца 2019 года за антирабической вакциной обратились 3289 человек, в том числе 24 человека пострадали от укусов диких животных. Случаи бешенства среди людей не зарегистрированы.

Теги: здравоохранение
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