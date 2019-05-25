Фото: ИА «Башинформ» В Уфе пройдет ярмарка вакансий для женщин с детьми Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 май 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Уфе 30 мая пройдет ярмарка вакансий для женщин, воспитывающих малолетних детей.

Как сообщается на сайте уфимской мэрии, на ярмарке будут предложены вакансии: воспитатель, горничная, диспетчер, инженер, кондуктор, консультант, курьер, менеджер, медицинская сестра/медицинский брат, официант, повар, продавец, уборщик производственных и служебных помещений и другие.

Посетители ярмарки смогут получить весь спектр государственных услуг в сфере занятости, информацию о ситуации на рынке труда, пройти компьютерную диагностику и консультацию по профессиональной ориентации, профессиональному обучению, правовым вопросам сферы занятости.

Ярмарка пройдет по адресу: г. Уфа, бульвар Ибрагимова 47/1, с 10.00 до 12.00 часов.