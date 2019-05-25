В Уфе пять тысяч выпускников приняли участие в традиционном «Весеннем бале»

Фото: Олег Яровиков









Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 май 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Советская площадь Уфы в восьмой раз подряд собрала выпускников столичных школ на «Весенний бал». Еще до начала мероприятия на улицах Пушкина и Ленина и Пушкина расположились стенды «Аллеи выпускников — 2019», На них разместили фотографии учеников 11-х классов с информацией об их будущих профессиях.На участках улиц, которые стали пешеходными, танцевальные коллективы и студии демонстрировали свои таланты и обучали желающих танцевать в разных стилях. Были организованы несколько фотозон. В сквере рядом с оперным театром работали площадки вузов, где выпускники и родители смогли задать интересующие их вопросы ректорам университетов и институтов. На информационных стендах была размещена информация об актуальных специальностях и условиях приема в вузы в 2019 году.

Самым волнительным моментом для родителей выпускников стало, когда их дети стройными колоннами начали заполнять Советскую площадь. Всего здесь собралось почти 5 тысяч выпускников школ, гимназий, лицеев Уфы и Уфимского района, которым организаторы передали пламенный привет от руководителя республики Радия Хабирова.

Мэр столицы Башкири Ульфат Мустафин, приветствуя ребят, отметил, что перед ними открываются новые горизонты и выразил уверенность, что они добьются значимых успехов, прославят свои школы, родной город и нашу республику.

Выпускников школ поздравила с последним звонком супруга руководителя Башкортостана Каринэ Хабирова. Она пожелала им, чтобы ребята не забывали основы, которые они получили в своих школах от первых учителей, оставаться хорошими, добрыми и счастливыми людьми. Одиннадцатиклассники станцевали хоровод, танго, полонез школьный вальс и флешданс. Затем под громкие аплодисменты прозвенел последний звонок и все одиннадцатиклассники спели ставшую уже традиционной для «Весеннего бала» песню «Туган як».

Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин, отвечая на вопросы журналистов сказал, что он до сих помнит свой последний звонок, который него и его одноклассников прозвучал в далеком 1976 году.

«Мы тоже волновались, готовились, как наши сегодняшние выпускники. В городе сегодня у всех праздничное настроение, в том числе и у меня. Праздник получился великолепный. 4 967 учеников закончили школу, и сегодня впервые смогли напрямую задать свои вопросы все ректорам наших вузов. Традицию весенних балов мы обязательно продолжим», — сказал мэр Уфы.

Здесь в одном месте мы наблюдаем за будущим поколением Башкортостана и России. Всем хочется пожелаться успехов в дальнейшей жизни и выбора любимых профессий».

В этом году в «Весеннем бале» принимали участие и выпускники школ Уфимского района. Глава администрации муниципалитета Вилорий Угаров отметил, что на небольшом участке Советской площади присутствует столько положительной энергии, счастливых лиц и перспективных моментов. «Напомним, что в этом году праздник прошел в 22 городах Башкирии и Оренбургской области.