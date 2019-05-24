Бизнесмены и предприниматели Москвы готовы оказывать помощь в развитии Башкортостана

УФА, 24 май 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

24 мая в Москве, в Полномочном представительстве Башкортостана при Президенте Российской Федерации состоялось первое установочное заседание бизнес-клуба «Торатау». В бизнес-клубе предприниматели и представители власти намерены оказывать друг другу посильную помощь в развитии республики. Главная цель – сплотить бизнесменов и предпринимателей, которые работают в Москве для оказания посильного совместного содействия эффективному социально-экономическому развитию Башкирии, продвижения интересов и имиджа региона на федеральном уровне.

﻿«Когда бизнесмены и предприниматели собираются вместе, чтобы решить как они могут быть полезными родному региону, это и есть настоящий патриотизм. Мы живем в российской столице, но живем делами и заботами своей малой родины, которая в наших сердцах и всегда стоит на первом месте», — отметил заместитель Полномочного представителя РБ Рустем Вильданов, курирующий вопросы инвестиции.

Бизнес – клуб будет носить название «Торатау» по аналогии с древней башкирской горой Тратау в Ишимбайском районе республики. Гора-символ, памятник архитектуры символизирует стойкость — качество без которого сложно представить современный бизнес.

Инициаторы проекта уверены, что в России нет подобных клубов, поскольку концепция «Торатау» кардинально отличается от привычных бизнес-клубов, где предприниматели озадачены лишь идеями как увеличить свой доход. Бизнес – клуб «Торатау» концептуально отличается от простых встреч и обсуждений насущных проблем. Формат «Торатау» подразумевает создание катализирующей среды осознанного развития для тех, кто масштабно меняет мир к лучшему. Клуб открыт и для молодых предпринимателей, которым очень важна поддержка на начальном этапе их развития.

Инициаторы проекты уверены, что московских бизнесменов и предпринимателей возможно приблизить к жизни и делам республики и через объединение с башкирским землячеством по вопросам сотрудничества в области культурной молодежной политики, в том числе по профессиональному обучению детей, развитию детского самодеятельного творчества, проведению мастер-классов с участием ведущих творческих специалистов.

Участники заседания утвердили правление нового делового сообщества. Президентом клуба единогласно избран Руслан Сыртланов. Опытному предпринимателю из Башкортостана удалось за короткий срок в Москве сплотить вокруг себя инициативную группу по созданию делового сообщества и стать лидером проекта.

﻿«Работая в столице, мы видим потенциальный интерес предпринимателей Москвы и Московской области к регионам. У столичных бизнесменов есть желание и возможность масштабироваться в различных отраслях экономики: это прежде всего сельское хозяйство, промышленность и торговля. Мы готовы работать над тем, чтобы предприятия открывались в Башкортостане, появлялись новые партнерства с действующими бизнесами в республике. Благодаря нашим дружеским связям лучшие спикеры страны готовы обучать башкирских бизнесменов и предпринимателей маркетингу, продажам и переговорам. Мы хотим быть полезными родной республике и надеемся на плодотворное сотрудничество», — сказал он.

Заседание завершилось подписанием соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Полномочным представительством Республики Башкортостан при Президенте РФ и бизнес – клубом «Торатау». Заместитель Полномочного представителя РБ Евгений Кравцов подписывая документ, выразил надежду, что новое сообщество предпринимателей станет надежным партнером в проектах, направленных на развитие Башкортостана.