Центр спортивной подготовки в Уфе не готов принимать спортсменов с ОВЗ - «Единая Россия»
Центр спортивной подготовки в Уфе не готов принимать спортсменов с ОВЗ - «Единая Россия» Фото: пресс-служба БРО ВПП «Единая Россия»
УФА, 24 май 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Центр спортивной подготовки в Уфе не полностью готов принимать спортсменов и зрителей с ограниченными возможностями здоровья, сообщают активисты партийного проекта «Единой России» «Единая страна – доступная среда».
Здание по улице Камышлинской строится с 2011 года, сейчас работы подходят к завершению. В июне текущего года центр планируют ввести в эксплуатацию. Общественники провели мониторинг объекта на наличие знаков, турникетов и других приспособлений необходимых для передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья и выявили ряд недоработок.
По словам депутата Госсобрания Республики Башкортостан Оксаны Савченко, это отличное место для проведения тренировок, но не для масштабных турниров.
«Раздевалки обустроены не по стандартам. Также здесь не предусмотрены трибуны для колясочников. Думаю, этот вопрос можно решить, установив сборно-разборные конструкции», – сказала она.Региональный координатор партпроекта Наиль Каримов отметил, что по новым правилам все общественные объекты должны быть приспособлены для посещения людей с ОВЗ. К тому же, в июле этого года здесь в рамках международных детских игр пройдут соревнования по плаванию и фехтованию.
«Надеюсь, недостатки будут устранены. Ближе к сдаче объекта мы приедем еще в этот центр и посмотрим на результат», – рассказал председатель регионального общественного совета партпроекта «Единая страна – доступная среда», депутат республиканского парламента Ирек Зарипов.