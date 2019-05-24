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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Центр спортивной подготовки в Уфе не готов принимать спортсменов с ОВЗ - «Единая Россия»

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба БРО ВПП «Единая Россия»

Центр спортивной подготовки в Уфе не готов принимать спортсменов с ОВЗ - «Единая Россия» Фото: пресс-служба БРО ВПП «Единая Россия»

УФА, 24 май 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Центр спортивной подготовки в Уфе не полностью готов принимать спортсменов и зрителей с ограниченными возможностями здоровья, сообщают активисты партийного проекта «Единой России» «Единая страна – доступная среда».

Здание по улице Камышлинской строится с 2011 года, сейчас работы подходят к завершению. В июне текущего года центр планируют ввести в эксплуатацию. Общественники провели мониторинг объекта на наличие знаков, турникетов и других приспособлений необходимых для передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья и выявили ряд недоработок.

По словам депутата Госсобрания Республики Башкортостан Оксаны Савченко, это отличное место для проведения тренировок, но не для масштабных турниров.

﻿«Раздевалки обустроены не по стандартам. Также здесь не предусмотрены трибуны для колясочников. Думаю, этот вопрос можно решить, установив сборно-разборные конструкции», – сказала она.
Региональный координатор партпроекта Наиль Каримов отметил, что по новым правилам все общественные объекты должны быть приспособлены для посещения людей с ОВЗ. К тому же, в июле этого года здесь в рамках международных детских игр пройдут соревнования по плаванию и фехтованию.

﻿«Надеюсь, недостатки будут устранены. Ближе к сдаче объекта мы приедем еще в этот центр и посмотрим на результат», – рассказал председатель регионального общественного совета партпроекта «Единая страна – доступная среда», депутат республиканского парламента Ирек Зарипов.

Теги: центр спортивной подготовки, спортсмены с ОВЗ
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