Сотрудник МЧС Башкирии, подозреваемый во взяточничестве, временно отстранён от работы
Сотрудник МЧС Башкирии, подозреваемый во взяточничестве, временно отстранён от работы Фото: стоп-кадр видео МВД по РБ | Видео: МВД по РБ
УФА, 24 май 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Башкортостане правоохранители задержали 34-летнего начальника Белорецкого межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по РБ по подозрению в получении взятки в крупном размере в виде бревенчатого сруба дома, стоимостью 175 тысяч рублей. Как сообщалось ранее, по данному факту СКР по РБ возбудил уголовное дело.
В пресс-службе регионального МЧС прокомментировали ситуацию.
«Главным управлением МЧС России по РБ по данному факту проводится служебная проверка. Сотрудник временно отстранен от исполнения обязанностей по замещаемой должности до прекращения уголовного преследования по основаниям, дающим право на реабилитацию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Организовано всестороннее сотрудничество со следственными органами», — сообщила сотрудник пресс-службы ведомства Елена Мавлютова.у н