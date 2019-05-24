Фото: автор МЧС Башкирии предупреждает о заморозках до -4 градусов Фото: автор

УФА, 24 май 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

МЧС Башкирии предупреждает о заморозках до -4 градусов. По прогнозу синоптиков, по Башкортостану с 20 часов 24 мая до 20 часов 25 мая ожидается переменная облачность. Ночью по юго-востоку пройдет дождь, местами небольшой, в отдельных районах туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит 0, +5 градусов, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -4, днем 11-16.

На отдельных участках автодорог ночью и утром ожидается туман с видимостью 500-1000 метров.

По Уфе в указанный период прогнозируется переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Столбики термометров ночью покажут +1, +3 градуса, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0, днем 12-14 градусов.