Три колледжа Башкортостана вошли в Топ-100 WorldSkills Russia

УФА, 24 май 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

WorldSkills Russia определил Топ-100 лучших образовательных организаций движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» за 2018 год. Среди них — три учебных заведения Башкортостана: Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж, Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий, Октябрьский нефтяной колледж им. С.И. Кувыкина.

Лучшие колледжи и техникумы наградили в рамках финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Дипломы получили образовательные организации из 32 регионов России.

В этих колледжах и техникумах обучили и подготовили чемпионов России по профессиональному мастерству WorldSkills. Лучшие образовательные организации страны определяли по наличию победителей и конкурсантов регионального чемпионата, участию конкурсантов в отборочных и финале национального чемпионата 2017 и 2018 годов, наличию экспертов среди преподавательского состава, статусов специализированного центра компетенций WorldSkills (СЦК) и межрегионального центра компетенций, участию колледжа в подготовке конкурсантов к чемпионату Европы EuroSkills 2018 и другим критериям.

Полный перечень лучший образовательных учреждений можно посмотреть по ссылке.