Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.49 ↑

EUR 71.83 ↑

24 мая Пятница

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Три колледжа Башкортостана вошли в Топ-100 WorldSkills Russia

ОБЩЕСТВО

УФА, 24 май 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

WorldSkills Russia определил Топ-100 лучших образовательных организаций движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» за 2018 год. Среди них — три учебных заведения Башкортостана: Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж, Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий, Октябрьский нефтяной колледж им. С.И. Кувыкина.

Лучшие колледжи и техникумы наградили в рамках финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Дипломы получили образовательные организации из 32 регионов России.

В этих колледжах и техникумах обучили и подготовили чемпионов России по профессиональному мастерству WorldSkills. Лучшие образовательные организации страны определяли по наличию победителей и конкурсантов регионального чемпионата, участию конкурсантов в отборочных и финале национального чемпионата 2017 и 2018 годов, наличию экспертов среди преподавательского состава, статусов специализированного центра компетенций WorldSkills (СЦК) и межрегионального центра компетенций, участию колледжа в подготовке конкурсантов к чемпионату Европы EuroSkills 2018 и другим критериям.

Полный перечень лучший образовательных учреждений можно посмотреть по ссылке.

Теги: образование, WorldSkills Russia
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе из окна школы выпала 11-классница
В Информационно-диспетчерский центр Уфы утром 23 мая поступило сообщение о том, что из окна второго этажа школы №18, расположенной по адресу: ул. Мубаря
В Башкирии муниципалитеты нарушили запрет на продажу алкоголя
В Башкирии сегодня действует запрет на продажу в магазинах алкогольной продукции, связанный с проведением последнего звонка в девятых классах. Однако да
Назначен первый заместитель министра культуры Башкортостана
Первым заместителем министра культуры Республики Башкортостан назначена Наталья Лапшина. Она будет курировать вопросы программного развития отрасли, инфо
Набережная Белой в Уфе: какое решение по ней принял Радий Хабиров?
Набережная реки Белой — самый крупный инфраструктурный проект последних лет в Уфе. Реконструкция идет с 2014 года. В этом году все четыре очереди гидро
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть